Manovra, Conte: calo deficit-Pil? Non scendiamo sotto riforme

Milano, 29 nov. (askanews) - Un calo del deficit? "Noi non scendiamo al di sotto di quelle che sono le riforme per cui ci siamo impegnati con gli italiani, la linea rossa sono le riforme senz'altro". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando a Buenos Aires in Argentina, dove è arrivato per prendere parte ai lavori del G20.