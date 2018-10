(Agenzia Vista) Mosca, 23 ottobre 2018 Manovra, Conte: "Da Ue suggerimento per un diverso indirizzo economico" "Dall'Unione Europea è arrivato un suggerimento per un diverso indirizzo economico, noi teniamo aperta la trattativa". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, in conferenza stampa dalla Russia. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it