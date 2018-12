Manovra, Conte: "Durante negoziazione noi attenti a credibilità del Paese"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 14 dicembre 2018 "La credibilità di un Paese è importante, abbiamo seguito un percorso razionale, non mi sono presentato con dei passaggi intermedi. Questo significa che non abbiamo un margine di negoziazione come si fa al mercato. L'Italia è qui a testa alta, con un atteggiamento coerente, ne va della credibilità del Paese. Se dovessimo scendere da quei saldi e si trattasse di scegliere a sorte la platea delle non lo faremmo mai”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Ue a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev