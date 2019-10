Manovra, Conte: falso che metta nuove tasse, è redistributiva

Roma, 25 ott. (askanews) - "Sono molto orgoglioso della manovra perché abbiamo già affermato obiettivi precisi ed è una manovra economica che non introduce nuove tasse a scapito dei cittadini, è una manovra fortemente redistributiva pur in un quadro di finanza pubblica molto complesso. La propaganda che circola dice che introduce nuove tasse per merendine, benzina, contante: è falso".Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando a Narni durante la manifestazione con Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti e Roberto Speranza prima del voto delle regionali in Umbria."In realtà questa è una manovra che introduce tasse, sì, ma su plastica, tabacchi, colossi del web digitale ma opera una forte redistribuzione, eliminiamo superticket, introduciamo più soldi per le famiglie numerose, per asili nidi e diamo più soldi in busta paga, potenziamo anche la ricerca, ecc."