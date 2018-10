(Agenzia Vista) Bologna, 13 ottobre 2018 Manovra, Conte: "Fiducioso per incontro con UE" "Io sono sompre fiducioso e ancora non abbiamo avuto un incontro con l'Ue su questi temi, lascetici prima discutere". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del consiglio, intervistato a margine dell'evento organizzato dalla Protezione Civile dal titolo "Io non rischio". fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it