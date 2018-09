Manovra, Conte: "Impegno a varare reddito cittadinanza contro disuguaglianze"

(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2018 Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla 68esima sessione del comitato Regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS):"Prestiamo attenzione alla lotta contro le disuguaglianze e al sostegno alle famiglie che accedono al Sistema sanitario e siamo consapevoli che esistono e lavoreremo per colmarle. In questo senso misure come il reddito di cittadinanza che questo governo si e' impegnato a varare, potranno essere utili per reagire a questo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev