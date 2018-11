Buenos Aires (askanews) - "Le reazioni dei mercati non ci lasciano indifferenti, il fatto che lo spread sia ancora alto è una questione che non mi trova distratto. Stiamo lavorando perché questa situazione venga superata, perché si possa abbassare lo spread e realizzare la manovra in un clima di fiducia con i mercati e gli investitori stranieri". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando a Buenos Aires, dov'è arrivato per prendere parte ai lavori del G20.