Manovra, Conte: profluvio balzelli e attacco a partite Iva? Falso

Roma, 26 ott. (askanews) - "Una certa propaganda vorrebbe dipingere questa manvora come un profluvio di balzelli, di nuove tasse, in particolare verso le piccole e medie imprese, un governo che vuole colpire le partite Iva, i professionisti: nulla di più falso".Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'Assemblea nazionale della Cna, presso il Palaprometeo Estra Liano Rossini di Ancona"Una tassazione sul contante? Falso. Si afferma che abbiamo tassato l'acqua minerale, le merendine? Falso. Tassato benzina, gasolio? Falso, come false sono tante altre ricostruzioni", ha aggiunto il premier.