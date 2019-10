Manovra, Conte: quota 100 rimane ma stiamo rivedendo misura

Milano, 15 ott. (askanews) - "Quota 100 rimane". Lo ha ribadito il premier Giuseppe Conte parlando della manovra a margine di un intervento al Cnr a Roma. "Una manovra è sempre complicata. Anche nell'economia domestica è sempre difficile far quadrare i conti.La rappresentazione descritta oggi dai giornali non corrisponde alla realtà. Abbiamo lavorato fino alle tre del mattino e non c'è stato assolutamente il clima riportato dai giornali. Quota 100 rimane, questo è l'indirizzo politico. Ma stiamo rivedendo la misura. Si era ragionato sulle finestra di uscita, ma nulla è stato ancora deciso".