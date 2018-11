Manovra, Conte: “Stasera vertice su emendamenti”

“Stasera abbiamo un vertice per esaminare gli emendamenti alla legge di bilancio e decidere quali saranno di fonte governativa” Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte, a margine di un evento organizzato da Poste Italiane. Interpellato poi sull’apertura al dialogo con la Ue sulla manovra Conte risponde “Non parlo di decimali. È importante adesso avere le relazioni tecniche per valutare esattamente l’impatto economico delle riforme programmate. Come ho già detto quando ero a Bruxelles, avremo a quel punto l’esatto impatto economico di queste misure, e quindi potremo poi valutare di tornare a Bruxelles e continuare il negoziato.”