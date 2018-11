Manovra, Conte: un dialogo sereno con Ue rassicurerà mercati

Milano (askanews) - Un'apertura del governo sui conti pubblici, prima con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che non ha escluso la possibilità di limare al ribasso il livello di deficit dal 2,4%, e poi con Luigi Di Maio che ha confermato oggi questa possibilità. Questo spiraglio ha rassicurato i mercati che hanno reagito bene sulla Borsa di Milano e a livello di spread."Lo spread: mi sembra che ci sia stato qualche segnale positivo, ovviamente dobbiamo tutti fare la nostra parte per realizzare un sistema Italia che dia fiducia agli investitori. I mercati finanziari devono sentirsi rassicurati che noi siamo un governo che agisce con un piano ben preciso, la manovra è ben strutturata abbiamo le idee molto chiare".Il premier Giuseppe Conte, a margine del Partners'Day di Snam a Milano, ritiene che un "dialogo sereno e costruttivo" con l'Europa aiuterà a rassicurare i mercati finanziari. Il premier preferirebbe non soffermarsi sui decimali prima delle relazioni tecniche sulle misure della manovra. Ma incalzato dai cronisti su quanto possa comportare un eventuale passaggio dal 2,4% al 2,2%, ha detto:"In termini tecnici passare da 2,4% a 2,2% significa parlare di 3 miliardi", ha detto.Numeri sui quali riflettere questa sera al vertice sulla manovra tra Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria.