Manovra, Di Maio: "Con Ue dialogo a oltranza"

(Agenzia Vista) Milano, 23 novembre 2018 "Dobbiamo provare un dialogo ad oltranza con Ue. Questo è un paese che ha accumulato un patrimonio pubblico di immobili, asset secondari che possiamo vendere. E allo stesso tempo può migliorare rafforzando l'impegno sul 2,4% di deficit che abbiamo preso". In particolare, sottolinea il vicepremier, "si parte col 2,4 e si arriva al 2,4. Capisco che la Commissione Europea in questo momento ha paura che questo governo si possa comportare come quelli precedenti, cioè con la truffa dei numeri". Queste le parole del vicepremier e ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervistato a margine del Samsung business summit a Milano. _Courtesy Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev