Manovra, Di Maio: fondi dalla dismissione di immobili Stato

Roma (askanews) - Il governo ha confermato l'impianto della manovra perché ritiene che le ragioni già esposte alla Commissione europea "mantengano tutta la loro validità", ha scritto il ministro dell'Economia Tria nella lettera inviata a Bruxelles. Ma per assicurare a Bruxelles la volontà di mantenere il rapporto debito/Pil su una traiettoria discendente scommette sulle privatizzazioni come ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio uscendo dal Consiglio dei ministri."La manovra per quanto ci riguarda non cambia, è nostra convinzione è che questa manovra è quello che serve al paese per ripartire", ha detto. "Ovviamente nella lettera a Bruxelles abbiamo detto che aumentiamo la valorizzazione dei nostri immobili, potremmo fare soldi dal taglio e dalla dismissione di quello che non serve, abbiamo detto che il nostro obiettivo è mantenere il 2,4% e ci impegnamo a mentenere il 2,4 di deficit".