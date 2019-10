(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2019 Manovra, Di Maio: "Manca ancora accordo su partite Iva. Radio Radicale? Diamo soldi a terremotati" Il capo politico M5s, Luigi Di Maio, in sala stampa al Senato: "Sulla manovra dobbiamo fare ancora dei passi avanti. Non c'è l'accordo sulle partite Iva, sul regime forfettario che dobbiamo sistemare. Oggi ci sarà spero l'ultimo vertice di maggioranza per chiudere la legge di bilancio e mandarla al Parlamento" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev