Manovra, Di Maio: ok compromessi con Ue ma non tradiremo italiani

Milano (askanews) - "Deve essere chiaro all'Ue e agli italiani: nella trattativa se non ci si chiede di tradire gli italiani, perchè noi non tradiremo gli italiani, possiamo portare avanti tutti i punti di caduta e i compromessi che vogliamo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine della sua visita alla Contarina di Treviso, l azienda di raccolta e smaltimento di rifiuti.A chi gli chiede se quindi il 2% del rapporto deficit-Pil non sia più un tabù il leader M5S risponde: "non dobbiamo aggrapparci ai numerini. Oggi il tema principale è che se l'economia rischia di fermarsi la manovra deve mettere soldi nell'economia e con questa manovra noi mettiano 37 miliardi: nelle pensioni, nell'abbassamento delle tasse alle imprese, nel reddito di cittadinanza. Questi interventi faranno ripartire l'economia".