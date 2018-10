(Agenzia Vista) Sicilia, 27 ottobre 2018 Manovra, Di Maio: "S&P ha approvato negli anni le peggiori nefandezze, noi non arretriamo su nulla" "Queste agenzie hanno approvato negli anni le peggiori nefandezze, noi non arretreremo su nulla, né sul reddito di cittadinanza né sulle pensioni". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, durante il suo tour in Sicilia per visitare i Comuni colpiti dal sisma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it