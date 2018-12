(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2018 "Non ci sto a questo racconto che la nuova manovra di bilancio è stata scritta da Bruxelles. Avrebbero dovuto ricredersi su un sacco di cose se fosse vero, come reddito di cittadinanza e quota 100.” Così il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, parlando della manovra in una diretta Facebook. _Courtesy Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev