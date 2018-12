Manovra, Dombrovskis: "Aspettiamo correzioni sostanziali da parte dell'Italia"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 dicembre 2018 "Siamo in una discussione intensa con le autorità italiane. Come sapete abbiamo concluso che aprire una procedura per deficit eccessivo è giustificato e gli Stati membri hanno confermato questa conclusione. Quindi adesso sta all'Italia venire con delle correzioni sostanziali per il loro piano di budget 2019. Ho appena avuto un incontro col ministro Tria in cui abbiamo discusso proprio di questo ma adesso aspettiamo passi concreti da parte dell’Italia.” Così il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, a margine della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev