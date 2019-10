Manovra, Franceschini: bonus facciate renderà le città più belle

Roma, 16 ott. (askanews) - "Doveva essere una manovra disastrosa per le famiglie e per le imprese, ma grazie a un buon lavoro di squadra è una manovra che restituisce".Così il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, parlando della legge di bilancio, davanti al Mibact a Roma."Non ci sarà alcun aumento dell'Iva, aumenteranno gli stipendi grazie alla riduzione del cuneo fiscale, ci saranno misure per la famiglia, come asili nido gratuiti; la lotta all'evasione è al centro delle politiche di questo governo - ha proseguito Franceschini, annunciando anche una novità: "Una norma a cui tengo molto che cambierà le città italiane: il bonus facciate, grazie a un 90% di credito d'imposta per chi rifà la facciata del proprio condominio o della propria casa, per cui città più belle".