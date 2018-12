(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2018 Manovra, Giorgetti non cerchiamo scontri in UE, difendiamo interessi dell'Italia "Non cerrchiamo nessuno scontro in Unione Europea. Difendiamo gli interessi dell'Italia". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti a margine di un convegno al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev