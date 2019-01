Manovra Italia, Draghi: "Prematuro ipotizzare necessità rettifica bilancio"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 gennaio 2019 "L'Italia cresce meno rispetto al passato e significativamente meno rispetto alle aspettative. Questo in realtà interessa tutti i paesi dell'eurozona o la maggior parte di essi ma è un fenomeno più marcato in Italia. E’ però ancora prematuro parlare della necessità si una rettifica del bilancio”. Così in audizione alla commissione per gli Affari economici e monetari il presidente della Bce, Mario Draghi. _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev