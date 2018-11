Manovra Italia, Moscovici: "13 Novembre aspettiamo risposta del Governo italiano"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 06 novembre 2018 "Il 13 Novembre non è la fine del mondo, è un altro passo nella procedura in cui aspettiamo il bilancio rivisto e il punto è averne uno. L’altro punto che è che le nostre domande sul deficit strutturale, sul debito ricevano una risposta. Non speculiamo ma tutto dipende dalla qualità della risposta del Governo italiano, la palla è nel loro campo. Il 21 Novembre daremo una risposta a tutti i documenti di bilancio e poi procederemo posso dopo passo." Queste le parole del Commissario europeo per gli affari economici e monetari Pierre Moscovici a margine dell’incontro Ecofin a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev