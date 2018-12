Manovra Italia, Moscovici: "Proposte nella giusta direzione ma ancora distanza con regole"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 dicembre 2018 "Ho visto questa settimana un cambiamento nei toni, un approccio diverso e il dialogo è in corso. Io auspico sempre il dialogo, non riguarda solo la forma ma è un metodo. Attraverso il dialogo possiamo creare un'atmosfera diversa e c'è la volontà comune di ridurre la distanza tra noi. Posso dire che ci sono delle proposte nell'aria che stiamo discutendo assieme e che stanno andando nella giusta direzione ma la distanza c'è ancora.”Così il Commissario per gli Affari Economici e monetari, Pierre Moscovici, arrivando alla riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev