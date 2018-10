Manovra italiana, Bettel: "Non decido io cosa discutere ma qualcuno dovrebbe porre questione"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 ottobre 2018 "Io penso che dovremo essere in grado di parlare di tutto ma non sono io il presidente del Consiglio, vedremo. Non sta a me prendere l’iniziativa e mettere questioni sul tavolo, penso che dovrebbero esserci altre persone che dovrebbero farlo - il Presidente Conte?- Aperti a tutto". Queste le parole del Presidente del Consiglio del Lussemburgo Xavier Bettel intervistato al suo arrivo all’Euro summit di Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it