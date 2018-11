Manovra, Katainen (Vicepres. Commissione Ue): "Non è battaglia Commissione-Italia" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 novembre 2018 "Stiamo aspettando che anche gli altri Stati membri dicano la loro. Non incoraggerei nessuno a mantenere la questione come un battaglia tra la Commissione e l'Italia perchè ogni singolo Stato membro dell'Eurozona è responsabile di quello che fa nei confronti dei propri cittadini ma anche nei confronti degli altri Stati membri e, in generale, nei confronti dell'Unione Europea. Le mie azioni potrebbero avere delle conseguenze su un altro cittadino dell'Ue in un altro Paese. Siamo nella stessa famiglia e tutti i membri della famiglia hanno le stesse regole." Così il vicepresidente della commissione Ue Jyrki Katainen. _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev