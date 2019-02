(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2019 Manovra, Marcucci a Conte: "Lei Presidente sta dando i numeri, ma tutti sbagliati" Il capogruppo del Pd Andrea Marcucci durante il question time in Senato con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "O Lei finge o lei non sa, dopo la approvazione della legge di bilancio aveva promesso una rapida discesa dello spread. Dopo due mesi, lo spread oggi è a 276 punti, ovvero 163 punti di differenza rispetto alla Spagna. Si è presentato agli italiani come avvocato del popolo, ma finora, le mancano le qualità della serietà, sincerità, trasparenza. Il prossimo anno non sarà bellissimo, se non per le vostre carriere personali, ma terribile. Anche oggi in aula, lei ha detto una bugia: a giugno sarete costretti ad una manovra correttiva lacrime e sangue. Lei Presidente Conte sta dando i numeri, ma sono tutti numeri sbagliati". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev