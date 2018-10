(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2018 Manovra, Martina Dopo festa in piazza incalzeremo maggioranza Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Maurizio Martina, in conferenza stampa dalla sede nazionale del Partito Democratico. "A sette giorni dalla festa sul balcone di Di Maio non c'è ancora un testo del Def né numeri" ha detto il segretario dem. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev