Manovra, Mattarella: "Ho firmato in tempo per evitare procedura infrazione"

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2018 "Ieri sera ho promulgato la legge di bilancio nei termini utili a evitare l'esercizio provvisorio, pur se approvata in via definitiva dal Parlamento soltanto da poche ore. Avere scongiurato la apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea per il mancato rispetto di norme liberamente sottoscritte è un elemento che rafforza la fiducia e conferisce stabilità". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il discorso di fine anno. _Courtesy Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it