Manovra, Meloni: "La Lega ora si faccia sentire"

(Agenzia Vista) Pomaria, 13 ottobre 2018 "Fratelli d'Italia chiede che in questa manovra si abbassino le tasse, come abbiamo promesso di fare agli italiani e come è giusto fare per la crescita italiana. Abbiamo aiutato Matteo Salvini e la Lega sulle politiche di immigrazione, ma oggi chiedo alla Lega di farsi sentire in questa manovra: spendere miliardi di euro per l’assistenzialismoe è molto lontana da quello per cui i cittadini ci hanno votato". Lo ha detto Giorgia Meloni a Pomaria, la tradizionale festa della mela di Cles in Trentino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it