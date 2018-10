Manovra, Meloni: proponiamo "pace bancaria" per aiutare aziende

Roma, (askanews) - "Tra le proposte di Fratelli d'Italia per la prossima manovra economica una 'pace bancaria': la possibilità per chi ha debiti con le banche, famiglie, piccole e medie imprese, di poter riacquistare quei debiti a prezzi ragionevoli. Vogliamo impedire a tante aziende di chiudere e rimettere quelle risorse nel mercato produttivo".Lo ha annunciato Giorgia Meloni, leader di FdI durante uan conferenza stampa a Montecitorio dove ha presentato insieme ad Adolfo Urso e ai capigruppo Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, il pacchetto di proposte di legge sul sistema bancario, alcune delle quali verranno tradotte in emendamenti alla prossima legge di bilancio.