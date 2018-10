Manovra, Moscovici: "Tre settimane all'Italia per presentare nuova bozza"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 23 ottobre 2018 Tre settimane per presentare un progetto di piano di bilancio rivisto anche se sollecitiamo a inviare prima possibile. Esamineremo e daremo nuovo parere, il dialogo continua, la nostra porta è sempre aperta in particolare a Giovanni Tria che è nostro interlocutore. Vedremo se le previsioni saranno più vicine.Queste le parole del commissario del commissario europeo per gli affari economici e monetari Pierre Moscovici nella conferenza stampa a seguito della riunione del Collegio dei Commissari a Strasburgo._Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it