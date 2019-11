(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2019 Manovra, Romeo (Lega): "Da noi nessun ostruzionismo, la maggioranza se lo fa da sola" La conferenza stampa della Lega in Senato per illustrare i 905 emendamenti presentati alla legge di bilancio: "Non sono di carattere ostruzionistico ma rappresentano la nostra manovra: l'ostruzionismo lo fa la maggioranza stessa" afferma il capogruppo a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev