Manovra, Sala: sono terrorizzato. A Milano decadimento servizi

Roma, (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si dice preoccupato per la manovra sopratuttto per la qualità dei servizi che si abbasserebbe nel capoluogo lombardo. "Sono terrorizzato per quello che dovremo fare sul bilancio e il vero rischio che vedo per la città di Milano è sulla qualità dei servizi". "Non toccheremo le tasse e non toccheremo le esenzioni ma con le misure contenute nella legge di Bilancio, i milanesi dovranno aspettarsi un decadimento dei servizi anche con l'introduzione della 'quota 100' avremo centinaia di uscite tra i dipendenti pubblici. Meno dipendenti pubblici vuol dire quasi sempre anche meno servizi".