(Agenzia Vista) Roma, 01 novembre 2018 Manovra Salvini 8 dicembre in piazza mandiamo mega selfie a Juncker Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook dal suo ufficio al Viminale: ''Sabato 8 dicembre abbiamo scelto di esserci in prima persona, fisicamente, non online. Alle ore 12 a piazza del Popolo a Roma, l'Immacolata, con il sorriso. Ci faremo un mega selfie e lo mandiamo a Juncker, gli mandiamo un bel caffe' Borghetti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev