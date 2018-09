Manovra, Salvini: diritto al lavoro viene prima di minacce Ue

Milano (askanews) - "Sono orgoglioso di aver restituito il diritto alla vita, alla speranza, al lavoro milioni di italiani che li avevano persi. In questa manovra c'è l'aumento alle pensioni di invalidità, ad esempio. Se questo disturba qualcuno sui mercati, qualcuno a Bruxelles, mi dispiace per loro, noi tiriamo dritti".Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini in conferenza stampa al termine di una riunione in Prefettura a Milano del Comitato provinciale milanese per l'Ordine e la sicurezza. "Questi diritti vengono prima delle minacce europee", ha aggiunto il ministro che ha parlato di "una manovra di cui vado orgoglioso" e ha ribadito più volte che "emergenza in Italia è il lavoro".Salvini ha poi dichiarato di essere "assolutamente soddisfatto di questi quasi quattro mesi di vita lavorativa" con i colleghi di governo e di lavorare "a fianco a fianco" con il ministro Tria, con cui non ha nessuno problema e che vede "più dei miei figli e dei miei genitori".