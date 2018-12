(Agenzia Vista) Milano, 20 dicembre 2018 "Non aumenterà l'IVA. Non l'abbiamo aumentata quest'anno e non l'aumenteremo nei prossimi anni. L'aumento dell'Iva è un altro dei regalini che abbiamo ereditato dai governi precedenti, come la fatturazione elettronica. Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha risposto questa mattina a margine dell'Inaugurazione del laboratorio di medicina forense del Fatebenefratelli a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev