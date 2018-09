Roma (askanews) - "C'è un contratto di governo, siamo vincolati a far crescere questo Paese a ridare speranza e soprattutto lavoro. Se uno deve guardare i numeretti la Francia fa il 2,8% (del rapporto deficit/Pil ndr), la Spagna fa il 2,8, allora facciamolo anche noi. Non sarebbe serio. Prima mettiamo i contenuti e poi vediamo che numeretto arriva alla fine". Così, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in occasione della festa per i due anni del quotidiano La Verità.