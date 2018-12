(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2018 Manovra, Tria: "In atto valutazioni su 'peso' reddito cittadinanza e quota 100" "In atto simulazioni per capire se occorrono meno risorse". Queste le parole di Giovanni Tria, ministro dell'Economia durante l'informativa alla Commissione Bilancio della Camera. Fonte Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it