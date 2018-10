Manovra, Tria: "Ok a pensioni e reddito cittadinanza e stop rialzi Iva"

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2018 "Eliminazione dell'aumento Iva, finanziamento della partenza del reddito di cittadinanza e della correzione della riforma Fornero con la possibilità di andare in pensione un po' prima per superare problemi di blocco di turn over e turn over delle competenze nelle imprese". Così il ministro dell'economia Giovanni Tria in conferenza stampa dopo il Cdm sul via libera alla manovra ha elencato le principali misure della legge di Bilancio. / Courtesy Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev