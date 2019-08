(Agenzia Vista) Roma, 31 agosto 2019 Mare Jonio, l'appello di Gabriele Muccino: "Fateli scendere" "Dunque rimangono 34 naufraghi a bordo della Mare Jonio. Chiedo a chiunque sia in grado nelle istituzioni di farlo, di ritrovare l'umanità, di ritrovare quello che dicono le leggi internazionali, di ritrovare quello che dice il buon senso: fateli scendere". L'appello di Gabriele Muccino official perché si torni a essere guidati dalla buona ragione, non dagli slogan / fonte Mediterranea Sving Humans Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev