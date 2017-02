Marine Le Pen a Nizza: ricreiamo i controlli alle frontiere

Roma, (askanews) - Marine Le Pen ha fatto visita a Nizza, dove ha parlato di controlli ai confini e immigrati. Circondata da giornalisti sulla Promenade des Anglais, la leader del Front National ha subito fatto riferimento all'autore della strage del 14 luglio 2016, dichiarando:"L'uomo era uno straniero, è già stato condannato, era stato arrestato in compagnia di islamisti al confine un anno prima della strage. Avrebbe dovuto essere espulso dalla Francia".Cosa pensa dei controlli alle frontiere la candidata alle presidenziali francesi d'aprile?"Che sono necessari, assolutamente necessari. Per il momento non esistono. Dobbiamo ricrearli".Ma il confine c'è, gli fa notare un giornalista. (far sentire la domanda). E lei:"Sì, ma è piccolo, è piccolo".Dopo Nizza, Le Pen è attesa al confine franco-italiano, tra Ventimiglia e Mentone.