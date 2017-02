Marine Le Pen rifiuta il velo per incontrare il gran muftì

Beirut (askanews) - Marine Le Pen si è rifiutata di indossare il velo per incontrare il gran mufti di Beirut, in Libano. Quando le è stato offerto un velo, al suo arrivo negli uffici diAbdellatif Deriane, la candidata dell'estrema destra alle prossime presidenziali francesi ha risposto così: "La più alta utorità sunnita del mondo non ha avuto tale richiesta, quindi non ho ragione di... ma non importa, dite al gran mufti che non indosserò il velo".Quindi, la leader del Front National se n'è andata. Le Pen ha fatto riferimento alla sua visita in Egitto, nel maggio del 2015, e all'incontro con Ahmed al-Tayeb, il grandeimam di Al-Azhar."La richiesta era arrivata ieri e lei aveva fatto sapere che non lo avrebbe indossato. L'invito non è stato annullato" e Le Pen è andata all'appuntamento, hanno fatto sapere dall'entourage della presidente del Front National.