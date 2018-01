Maroni: con Di Maio l'Italia potrebbe finire come Spelacchio

Milano (askanews) - "So che cosa significa avere responsabilità di governo. E ho solo una preoccupazione, che possa assumere responsabilità di governo uno come Di Maio. Per me di Maio è la Raggi al cubo. Se dovesse andare lui a Palazzo Chigi c'è il rischio che l'Italia finisca come Spelacchio. Spero che non succeda". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, nella conferenza stampa nella quale ha annunciato di non candidarsi più al vertice del Pirellone, ma senza in nessun modo "andare in pensione".