Martina a evento Zingaretti: ''Qui per chidere unita e apertura, nostro avversario è la destra''

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2018 Martina a evento Zingaretti Qui per chidere unita e apertura nostro avversario e la destra Il segretario del Pd, Maurizio Martina, alla convention del presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, ''Piazza Grande'' all'Ex Dogana: "Sono qui come andrò anche ad altri appuntamenti per ascoltare, perché penso che sia fondamentale: occasioni come queste sono utili. Sono qui per chiedere unità e apertura. Noi dobbiamo ricordarci che il nostro avversario è la destra e abbiamo in questo Paese da condurre una battaglia dura ma necessaria contro questo governo, che sta mettendo in pericolo il Paese. Quindi, chiedo a tutti di portare al Pd e al centrosinistra, idee, energie, uno sforzo unitario. Io ho da portare il Pd al forum nazionale di fine ottobre a Milano". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev