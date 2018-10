(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2018 Martina Pinotti Poletti e altri i volti del Pd alla convention di Zingaretti Piazza Grande Il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, da' il via alla convention di due giorni ''Piazza Grande'' all' Ex 'Dogana, ospite anche il segretario del Pd, Maurizio Martina, presenti Roberta Pinotti, Giuliano Poletti, David Sassoli e altri esponenti del Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev