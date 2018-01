(Agenzia Vista) Napoli, 18 gennaio 2018 Martusciello (Agcom), Corecom punto di riferimento per consumatori affideremo piu' responsabilita' Il Commissario Agcom, Antonio Martusciello, partecipa alla conferenza stampa organizzata dal presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, per presentare l'attribuzione delle seconde deleghe. Martusciello ha ribadito che i Corecom saranno punti di riferimento per la tutela dei consumatori AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev