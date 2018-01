(Agenzia Vista) Napoli, 18 gennaio 2018 Martusciello (Agcom) sistema Conciliaweb per contenziosi tra utenti e compagnie telefoniche Il Commissario Agcom, Antonio Martusciello, partecipa alla conferenza stampa organizzata dal presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, per presentare l'attribuzione delle seconde deleghe. Martusciello ha ribadito che tra poco sarà attivato il sistema Conciliaweb per risolvere le controversie tra consumatori e compagnie telefoniche. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev