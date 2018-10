(Agenzia Vista) Cefalonia, 28 ottobre 2018 Mattarella a Cefalonia: "Avanti con Ue non ripetere errori del passato" "Sono profondamente grato al presidente ellenico per l'iniziativa di recarci assieme a rendere omaggio ai soldati, italiani trucidati dai nazisti, e alla restistenza greca. L'integrazione europea attraverso l'Unione Europea ha avviato un percorso che mette in comune il destino dei popoli europei". Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a margine delle celebrazioni in onore ai caduti italiani della brigata Aqui a Cefalonia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it