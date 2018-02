Mattarella a Dublino: fra Italia e Irlanda grande amicizia. E cita anche il rugby: che lezione

(Agenzia Vista) Dublino, 14 febbraio 2018 Mattarella a Dublino fra Italia e Irlanda grande amicizia e cita anche il rugby Il presidente Sergio Mattarella nel brindisi della cena di Stato offerta dal presidente irlandese Michael Higginns a Dublino."Quello tra Irlanda e Italia e', in larga parte, un tragitto simile: i nostri popoli hanno conosciuto la sofferenza del distacco dalla terra nati'a per fronteggiare penuria e privazioni. L'emigrazione ha segnato entrambe le nostre storie e le nostre identita', cosi' come comune e' stata l'aspirazione a raggiungere indipendenza e unita'. Sono, inoltre, condivisi e forti il nostro impegno e la nostra ambizione, per la realizzazione di una societa' nella quale solidarieta', rispetto, tolleranza e integrazione siano condizioni effettive e radicate" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev