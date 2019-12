(Agenzia Vista) Assisi, 14 dicembre 2019 Mattarella ad Assisi riceve la lampada della pace, le immagini L'intervento del Presidente Mattarella ad Assisi dopo aver ricevuto la Lampada della Pace: "Ve ne é grande bisogno, di pace, in un periodo in cui si assiste a numerosi e gravi conflitti regionali, a contrasti crudeli e scontri a carattere etnico o per motivi pseudoreligiosi, in un periodo in cui rischiano di venire meno i limiti agli armamenti nucleari". "La pace - ha detto poi Mattarella - non è un'utopia ma un approdo da costruire, e l'unica via è il dialogo". Fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev